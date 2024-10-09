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Victor Osimhen açıklaması: Napoli'de kalmak istemediğini söylemişti

Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, Victor Osimhen için daha önce önemli teklifler geldiği ancak bunların kabul edilmediğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Victor Osimhen açıklaması: Napoli’de kalmak istemediğini söylemişti

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Napoli'nin eski sportif direktörü Mauro Meluso, Victor Osimhen için daha önce önemli teklifler geldiği ancak bunların kabul edilmediğini söyledi. Meluso, Osimhen'in Galatasaray'a transferine ilişkin, "Osimhen, artık Napoli'de kalmak istemediğini söylemişti. En azından birkaç ayını kaybetmemesi için böyle bir çözüm buldular. Ocak ayında neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

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Meluso, "Ben Napoli'ye gelmeden önce çok önemli teklifler gelmişti ama başkan De Laurentiis kulübün iyiliğini düşündüğü için bunları dikkate almamıştı. Yanlış değerlendirmeler yapmış olabilir ama bunu Napoli'nin rekabetçiliği için yaptı. Osimhen o kadar kolay bulunabilecek bir oyuncu değil" dedi.

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