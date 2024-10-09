Milli ara sonrası Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-Lacivertliler, 20 günlük süreçte arka arkaya önemli sınavlara çıkacak. Bu zorlu periyotta Kanarya, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde kritik maçlar oynayacak.

Serüven Samsunspor deplasmanında başlayacak. Ardından Bodrum FK karşılaşmasına çıkılacak. Avrupa'ya Manchester United ve AZ Alkmaar ile yapılacak mücadelelerle devam edilecek. Ayrıca Süper Lig'deki Trabzonspor deplasmanı da bu zorlu fikstürün içinde yer alıyor. Fenerbahçe'nin bu 6 maçlık periyotta göstereceği performans çok kritik. Bu yoğun fikstür 10 Kasım'da Sivasspor maçıyla sona erecek.