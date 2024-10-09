SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Milli ara sonrası Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor

Kanarya’yı milli aradan sonra zor maçlar bekliyor. Sarı-Lacivertliler; Samsun, Bodrum, Manchester United, AZ Alkmaar, Trabzon ve Sivas ile kozlarını paylaşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Ekim 2024
Milli ara sonrası Fenerbahçe’yi zorlu bir fikstür bekliyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli ara sonrası Fenerbahçe'yi zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-Lacivertliler, 20 günlük süreçte arka arkaya önemli sınavlara çıkacak. Bu zorlu periyotta Kanarya, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde kritik maçlar oynayacak.

Serüven Samsunspor deplasmanında başlayacak. Ardından Bodrum FK karşılaşmasına çıkılacak. Avrupa'ya Manchester United ve AZ Alkmaar ile yapılacak mücadelelerle devam edilecek. Ayrıca Süper Lig'deki Trabzonspor deplasmanı da bu zorlu fikstürün içinde yer alıyor. Fenerbahçe'nin bu 6 maçlık periyotta göstereceği performans çok kritik. Bu yoğun fikstür 10 Kasım'da Sivasspor maçıyla sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Discord ve Telegram’daki siber zorbalığa geçit yok: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi
Başkan Erdoğan talimat verdi! Adli kolluk sistemi gündemde! Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
Türk Telekom
Fişini çektik! Discord’a erişim engeli getirildi
Orta Doğu’da gerilim tırmanıyor | İran’dan İsrail’e 3 mesaj! İran Dışişleri Bakanı Erakçi Türkiye’ye geliyor
Asgari ücrete 3’lü zam formülü: Komisyon neleri dikkate alacak? Ne kadar artış bekleniyor?
Tarımda dijital dönüşüm! Bakanlık teşvik paketi hazırlıyor
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’na katılacak! İşte gündemdeki meseleler...
Okan Buruk’un son dönemdeki tepkilerinin nedenini TAKVİM açıkladı!
CHP’li Beyoğlu Belediyesi’nden skandal! Çocukları LGBT destekçisine emanet ettiler | Takvim.com.tr dosyasını açtı: Kim bu Kerem Kitay?
İşgalci İsrail aynı anda hem Beyrut’u hem de Şam’ı hedef aldı! Ölü ve yaralılar var
Bakan Bolat duyurdu: İhracatçılara yeni kredi desteği 4 milyar TL’ye çıkarıldı!
TBMM’de İsrail tehdidine karşı kapalı oturum: Milli güvenlik sorununa karşı birlikte ilerlemeliyiz | 10 yıl gizli kalacak
Başkan Erdoğan’dan 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar
ABD’li gazetecinin bomba iddiası: Biden, Netanyahu’ya küfür etti! İkili arasında gerilim mi var?
SON DAKİKA