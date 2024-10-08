Victor Osimhen’in sakatlığı beklenenden daha uzun sürebilir

Cimbom'un Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Ancak Nijeryalı yıldız 2 golle damga vurduğu Kasımpaşa maçında arka adalesinden sakatlık yaşamış ve devre arasında oyundan alınmıştı.

BURUK DA TARİH VERMİŞTİ

Ardından çekilen MR sonrası yapılan açıklamada, "Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden sol üst arka adale zorlanma ve kanama tespit Osimhen'in tedavisine başlanmıştır." ifadesi kullanılmıştı.

Milli ara sonrası sahalara dönmesi planlanan Osimhen, Rigas ve Alanyaspor önünde forma giyememişti. Taraftarlar, yıldız futbolcunun Antalya'da forma giymesini beklerken şok eden bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre Osimhen'in sakatlığı tahmin edilenden daha ciddi. Milli takım kadrosuna da alınmayan Nijeryalı forvetin Antalya ve Elfsborg maçlarını kaçıracağı, Beşiktaş derbisinde ise büyük ihtimalle oynayacağı öne sürülüyor. Okan Buruk önceki gün yaptığı açıklamada Osimhen'in milli ara sonrası ilk maçta takımdaki yerini alabileceğini belirtmişti.