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A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı

Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Merih Demiral tedbir amaçlı idmana katılmadı. Tedavileri süren Mert Günok ve İsmail Yüksek de bu çalışmada eksik olan diğer isimlerdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :08 Ekim 2024
A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı

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Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına başladı. Merih Demiral tedbir amaçlı idmana katılmadı. Tedavileri süren Mert Günok ve İsmail Yüksek de bu çalışmada eksik olan diğer isimlerdi. Kadroya ilk kez çağrılan Atakan Karazor, ilk antrenmanına çıktı. İdman öncesinde A Milli Takım kampına ilk kez katılan Atakan Karazor ile Emirhan Topçu'ya takım arkadaşları "hoş geldin" karşılaması yaptı.

YILDIRIM VE BEYAZ KADRODA
Ümit Milli Futbol Takımımız'ın 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Ay-Yıldızlılar'da Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Bu isimlerin yerine Trabzonsporlu Poyraz Efe Yıldırım ve RAMS Başakşehir'de oynayan Ömer Faruk Beyaz kadroya dahil edildi.

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