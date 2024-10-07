Yunus Akgün 7. haftada Galatasaray kariyerindeki en yüksek gol sayısını tekrarladı!

Galatasaray'da son haftaların en formda isimlerinden biri olan Yunus Akgün dün yine sahne aldı. Genç yıldız Alanyaspor maçının ilk yarısında Gabriel Sara'nın harika ara pasıyla savunma arkasına sarkan milli futbolcu topu sağ ayağıyla kontrol ettikten sonra sol ayağıyla kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın üzerinden aşırtıp skoru 1-0 yaptı.

Bu sezon 4. golüne ulaşan Yunus Akgün henüz 7. haftada Galatasaray kariyerindeki en yüksek gol sayısını tekrarladı. Genç yıldız son olarak 2018- 2019 sezonunu 4 golle tamamlamıştı.



SARA'DAN MUHTEŞEM ASİST

Son dönemin formda ismi Gabriel Sara, Alanyaspor önünde de kalitesini gösterdi. İlk yarıda savunma arasına attığı mükemmel pasla Yunus'un golünde büyük pay sahibi olan Brezilyalı yıldız son 5 maçında 2 gol ve 3 asistle 5 gole direkt etki etmeyi başardı.