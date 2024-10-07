Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK önünde kaçan 3 puanı değerlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst Gaziantep FK galibiyetinin ardından konuştu. Hollandalı hoca," Zor bir maç oynadık. Haftada 2 maç oynamak çok zor. Mental olarak zorluk yaşadık. Son anlarda, son paslarda doğru karar vermede sorunlar yaşadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Yorgunluk bizi bitirdi. Fiziksel olarak da zorluluklar yaşıyoruz. Ajax, Frankfurt, Kayseri gibi zor maçlar oynadık. Savaştık, mücadele ettik ama son dakika golüyle berabere kaldık. Daha iyi olmak için mücadele edeceğiz. Galip olduktan sonra rakiplerin bizi analiz etmesi anlamında işler daha da zorlaşıyor. Kayseri maçında da iyi oynadık ama bugünkü maç daha zordu. Süratle toparlanmalıyız" diye konuştu.



MERT DÖNDÜ RASHICA YEDEK

UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a karşı oynana maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Günok 1 maç aranın ardından 11'e geri döndü. Giovanni van Bronckhorst kanatta Rashica'nın yerine de Portetikizli yıldız Joao Mario'ya görev verdi.



BÜTÜN HAYALLER SUYA DÜŞTÜ

Beşiktaş, Gaziantep'ten 3 puanla dönmeye çok yaklaştı. Ancak 90+5'te gelen golle bütün hayaller suya düştü.



IMMOBILE YETMEDİ

Kartal'ın İtalyan yıldızı Antep'te de gollerine devam etse de bu gol takımının kazanmasına yetmedi.



KARA KARTAL İLKİ BAŞARDI

Gazİantep FK maçında Immobile'nin penaltı golüyle öne geçen Siyah- Beyazlılar 10 yıl sonra bir ilke imza attı. Kartal ilk kez üst üste 3 lig maçında da penaltı kullandı. Immobile Eyüp ve Kayseri'ye karşı da penaltı atmıştı.

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