SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK önünde kaçan 3 puanı değerlendirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü, “G.Antep önünde son anlarda, son paslarda doğru karar vermede sorunlar yaşadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Yorgunluk bizi bitirdi” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK önünde kaçan 3 puanı değerlendirdi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst Gaziantep FK galibiyetinin ardından konuştu. Hollandalı hoca," Zor bir maç oynadık. Haftada 2 maç oynamak çok zor. Mental olarak zorluk yaşadık. Son anlarda, son paslarda doğru karar vermede sorunlar yaşadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Yorgunluk bizi bitirdi. Fiziksel olarak da zorluluklar yaşıyoruz. Ajax, Frankfurt, Kayseri gibi zor maçlar oynadık. Savaştık, mücadele ettik ama son dakika golüyle berabere kaldık. Daha iyi olmak için mücadele edeceğiz. Galip olduktan sonra rakiplerin bizi analiz etmesi anlamında işler daha da zorlaşıyor. Kayseri maçında da iyi oynadık ama bugünkü maç daha zordu. Süratle toparlanmalıyız" diye konuştu.

MERT DÖNDÜ RASHICA YEDEK
UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt'a karşı oynana maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mert Günok 1 maç aranın ardından 11'e geri döndü. Giovanni van Bronckhorst kanatta Rashica'nın yerine de Portetikizli yıldız Joao Mario'ya görev verdi.

BÜTÜN HAYALLER SUYA DÜŞTÜ
Beşiktaş, Gaziantep'ten 3 puanla dönmeye çok yaklaştı. Ancak 90+5'te gelen golle bütün hayaller suya düştü.

IMMOBILE YETMEDİ
Kartal'ın İtalyan yıldızı Antep'te de gollerine devam etse de bu gol takımının kazanmasına yetmedi.

KARA KARTAL İLKİ BAŞARDI
Gazİantep FK maçında Immobile'nin penaltı golüyle öne geçen Siyah- Beyazlılar 10 yıl sonra bir ilke imza attı. Kartal ilk kez üst üste 3 lig maçında da penaltı kullandı. Immobile Eyüp ve Kayseri'ye karşı da penaltı atmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Semih Çelik’in babası her şeyi anlattı! İkbal Uzuner’in annesi cinayetten önce ne dedi? Ayşenur Halil’le görüntülü görüşmüşler
EMEKLİYE EKİM FIRSATI: Hangi banka ne kadar veriyor? En yüksek promosyon nerede?
CANLI | İsrail’den yeni açıklama! Hedef Beyrut! İran’ın planı hazır
İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış! Şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Sur canisi Semih Çelik’in odasından çıkan Kukla kitabındaki kan donduran detay! Cinayetlerin devamı gelecek mi?
Türkiye’den Bosna Hersek’e yardım eli! Başkan Erdoğan: Yardımlarımızı bölgeye ulaştırıyoruz
İşten ayrılana ayda 24 bin TL: Nasıl başvuruluyor? İşte çifte destekten yararlanmanın yolları...
’Risk alıyorum’ dedi ve Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruyu cevapladı! İşte Ramazan Çulha’nın cevabı
Filistin’e destek İsrail’e lanet! Soykırımın yıl dönümünde Türkiye ayakta! Üsküdar’da miting tüm illerde yürüyüş
Aslan kendine geldi! Galatasaray Süper Lig’de Alanyaspor’u 1-0 yendi
Kartal’a soğuk duş! Beşiktaş Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı
Semih Çelik tarafından katledilen İkbal Uzuner’in son görüntüsü ortaya çıktı
Kim bu şeytanın çocuğu @brock_lesnar666? Tiktok’ta cani katil Semih Çelik’e övgüler: Satanistlerden açık açık Devamı gelecek tehdidi
Sarıyer Börekçisi’nde kıyma yerine bakın ne yiyorsunuz! Taklit ve tağşiş yapan firmalar ifşa oldu! Bakanlık tek tek açıkladı
İzmir’de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği olayda yeni bilirkişi raporu
SON DAKİKA