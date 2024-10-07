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Beşiktaş 90+5'e kadar önde olduğu maçta Maxim'in golüyle büyük bir şok yaşadı

Siyah-Beyazlılar, Ciro Immobile’nin penaltısıyla öne geçti. Ancak Maxim’in uzatma anlarında gelen golüyle 3 puanı kaçırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2024
Beşiktaş 90+5’e kadar önde olduğu maçta Maxim’in golüyle büyük bir şok yaşadı

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Kartal fire verdi... Beşiktaş Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kalarak ağır yara aldı. 5'te Sorescu'nun şutunda top auta gitti. 11'de Masuaku kazanılan frikikte kaleyi denedi ama baraja çarpan top kornere çıktı. 27'de Immobile, Dioudis'ten sıyrılırken kendini yerde buldu. Yapılan VAR kontrolü sonrası penaltıyı gole çeviren Immobile Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü attı. 42'de Gaziantep FK Sorescu ile bir gol buldu ancak VAR kontrolü sonrasında bu gol iptal edildi. Devreyi Beşiktaş 1-0 önde bitirdi.

MERT MUTLAK GOLÜ ÖNLEDİ
İkinci yarının 48. dakikasında Okereke, Mert'le karşı karşıya kaldı. Ancak Mert ayaklarıyla golü önledi. 51'de Maxim'in ortasında Viana kafayı vurdu ancak top Mert'te kaldı. 66'da Masuaku'nun frikiğinde top auta çıktı. 73'te Lungoyi'nin vuruşunda Mert topu çeldi. 90+5'te Maxim attığı golle skoru belirledi: 1-1.

BİZE HİÇ YAKIŞMADI
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok son dakikada gelen karambol golünün kendilerini çok üzdüğünü söyleyerek, "Bize yakışmadı. Çok daha öncesinde 2. golü bulmalıydık. Çok pozisyona girdiğimiz de söylenemez" diye konuştu.

ADETA ŞOKA UĞRADI
Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst beraberlik golü sonrasında kulübede yardımcılarıyla birlikte büyük bir şok yaşadı.

SON ANDA YIKILDILAR
Beşiktaş Gaziantep karşısında oyunun büyük bölümünde skor üstünlüğünü elinde tuttu. Ancak uzatma dakikalarında gelen gol bir anda tüm sevinci üzüntüye dönüştürdü.

GAZİANTEP'TE 13 YILLIK HASRET BİTMEDİ
Beşiktaş, Gaziantep'te 13 yıldır galibiyet yüzü görmüyordu. Bu şehirde en son 3 Mart 2011'de 3-0'lık galibiyet alan Siyah-Beyazlılar o tarihten sonra rakibinden 3 puan alamadı. Beşiktaş Gaziantep FK ile oynadığı son 6 deplasmanda ise 3 beraberlik, 3 yenilgi aldı.

PAULISTA DEVAM EDEMEDİ
Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta Gabriel Paulista sakatlık geçirdi. Maçın 19. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası Brezilyalı futbolcu baldırını tutarak kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Paulista'nın kesin durumu bugün netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ İNŞALLAH ŞAMPİYON OLUR
Kartal'a gol atan Maxim, "Beşiktaş'a saygı duyuyorum. Orada çok sevdiğim insanlar var. Beşiktaş inşallah şampiyon olur" dedi.

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