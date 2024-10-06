Trabzonspor Hatay’da 6.beraberliğini elde etti

Trabzonspor yine kayıp.. Bordo-Mavililer, Hatayspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak ligde 6. beraberliğini aldı. 14'te Aboubakar'ın pasında topla buluşan Görkem topu ağlara göndererek Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi. 30'da Banza'nın yaptığı kafa vuruşunda Erce yaptığı kritik vuruş ile kalesini gole kapadı. 40'da Bardhi'nin şutunda Kilama topu çizgi üzerinden çıkardı. Devre 1-0 bitti.

BANZA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

İkinci yarının 48. dakikasında Draguş'un ortasında Banza topu kafa ile ağlara yolladı: 1-1. 57'de Draguş'un vuruşunda top az farkla dışarı gitti. 63'te Ahmet'in ortasında Aboubakar'ın yaptığı kafa vuruşunda top dışarı gitti. 90+1 Draguş'tan önce Erce tehlikeyi önledi. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

ABOUBAKAR'LA HASRET GİDERDİ

Beşiktaş'tan Hatay'a kiralık olarak giden Aboubakar eski hocası Güneş ile hasret giderdi. İkili maç başlamadan kısa bir sohbet ederken birbirlerine başarılar diledi.

HALA İNANIYORUM

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş beraberlik sonrası, "Çok daha sabırlı, akıllı olmak durumundayız. Bu kırılganlıkları yenmenin tek yolu işimizi iyi yapmak ve çalışmak olacak. Ben hala oyuncularıma inanıyorum. Yanlışlıkları kabul etmek durumundayız. Oyuncularım daha iyi olacak" dedi.