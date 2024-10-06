SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor Hatay'da 6.beraberliğini elde etti

Trabzonspor, Hatay’da Görkem’in golüyle geriye düştü. Banza eşitliği sağlasa da Bordo- Mavililer üstünlük sayısını bulamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Trabzonspor Hatay’da 6.beraberliğini elde etti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor yine kayıp.. Bordo-Mavililer, Hatayspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak ligde 6. beraberliğini aldı. 14'te Aboubakar'ın pasında topla buluşan Görkem topu ağlara göndererek Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi. 30'da Banza'nın yaptığı kafa vuruşunda Erce yaptığı kritik vuruş ile kalesini gole kapadı. 40'da Bardhi'nin şutunda Kilama topu çizgi üzerinden çıkardı. Devre 1-0 bitti.

BANZA EŞİTLİĞİ SAĞLADI
İkinci yarının 48. dakikasında Draguş'un ortasında Banza topu kafa ile ağlara yolladı: 1-1. 57'de Draguş'un vuruşunda top az farkla dışarı gitti. 63'te Ahmet'in ortasında Aboubakar'ın yaptığı kafa vuruşunda top dışarı gitti. 90+1 Draguş'tan önce Erce tehlikeyi önledi. Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

ABOUBAKAR'LA HASRET GİDERDİ
Beşiktaş'tan Hatay'a kiralık olarak giden Aboubakar eski hocası Güneş ile hasret giderdi. İkili maç başlamadan kısa bir sohbet ederken birbirlerine başarılar diledi.

HALA İNANIYORUM
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş beraberlik sonrası, "Çok daha sabırlı, akıllı olmak durumundayız. Bu kırılganlıkları yenmenin tek yolu işimizi iyi yapmak ve çalışmak olacak. Ben hala oyuncularıma inanıyorum. Yanlışlıkları kabul etmek durumundayız. Oyuncularım daha iyi olacak" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu
EMEKLİYE YENİ TABAN AYLIK | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı geliyor
Taciz ve çifte cinayet sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Kadınların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız
Macron ve Netanyahu arasında Lübnan kavgası! Açıklamalar peş peşe geldi
Türkiye’de de hayata geçiyor: Sosyal medyada 18 yaş altına sınırlı erişim! Akşam 10’dan sonra uyku modu...
Başkan Erdoğan’dan Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları programında önemli açıklamalar
Semih Çelik’in katlettiği İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil son yolculuğuna uğurlandı
Kerem Aktürkoğlu Manchester United’a mı transfer olacak? Flaş açıklama
Spor yazarları Hatayspor - Trabzonspor maçını değerlendirdi! Hakemin kendisini sorgulaması gerek
Fatih’te iki kadını öldüren Semih Çelik’in babası caniyi anlattı | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler
Başkan Erdoğan, Oruç Reis’i Somali’ye uğurladı! Bir ilke imza atacak
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM parti ile neden tokalaştı! Flaş açıklama: Cumhurbaşkanının çağrısı benim için görevdir
Semih Çelik’in geçen yıl çektiği video ortaya çıktı! Kan donduran sözler: Can almak istiyorum
Dünya Gazze için ayaklandı! Londra, Amsterdam ve Roma’da İsrail protestosu
İngiltere’den İsrail’e nokta atışı İran hedefi! Gizli nükleer tesis deyip uydu görüntülerini paylaştı
SON DAKİKA