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Gedson’a yakın markaj

Bugün Gaziantep FK’ya konuk olacak Beşiktaş’ta Gedson Fernandes takibe alınacak. Portekiz Milli Takımı yetkilileri başarılı orta sahayı izleyecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Gedson’a yakın markaj

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Kartal'da Gedson Fernandes, Gaziantep FK maçında göz önünde olacak. Portekiz Milli Takımı'ndan yetkililer, Türkiye'ye gelerek oyuncunun performansını stadyumdan izleyecek. Tutulacak rapor doğrultusunda Roberto Martinez'e bilgi aktarımı yapılacak. Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü, geçtiğimiz gün tecrübeli oyuncuyla ilgili müjdeyi vermişti. Deneyimli hoca "Gedson Fernandes için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" sözlerini sarf etmişti. Gedson, Portekiz'in birçok genç yaş takımında forma giymiş, A Milli olarak da 2 kez görev yapmıştı. Beşiktaş formasıyla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Portekizli, bu çıkışının karşılığını aldı. Kara Kartal'da Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un kısa sürede değişilmez isimleri arasına adını yazdıran Gedson, daha skorer bir görüntü içerisine girerek alkış topladı. Yıldız isim, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 11 maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi ve kaydettiği sayılarla kariyer rekoru kırmayı başardı.

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