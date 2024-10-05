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Livakovic 1 numara

Fenerbahçe’de Dominik Livakovic, UEFA avrupa Ligi'ndeki ilk 2 haftada 14 kurtarışa imza attı ve meslektaşlarını geride bırakarak zirvede yer aldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
Livakovic 1 numara

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Bu sezona çok farklı başlayan Hırvat file bekçisi göz dolduruyor. Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında 14 kurtarış yapan Sarı-Lacivertli eldiven bu alanda 1. sırada. 29 yaşındaki kaleci, skor 0-0'ken de, 1-0 olduktan sonra da Twente karşısında çok kritik kurtarışlara imza attı. Deneyimli file bekçisinin, birçoğu karşı karşıya pozisyonda yaptığı 8 kurtarışın payı büyük oldu. Kanarya, Mourinho ile daha savunma ağırlıklı bir sistemi benimdi. Rakiplere verilen pozisyonlar ise can sıkıyor. Özetle bu durum geleceğe yönelik endişeleri yükseltiyor. Sosyal medyada taraftarlar, Livakovic'i överken diğer isimlere aynı sıcaklıkla yaklaşmıyor.

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