Kerem için 40 milyon euro

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı tüm maçlarda skor katkısı vererek Avrupa'da adından söz ettirdi. Fichajes'te yer alan habere göre, Kerem Aktürkoğlu bu performansı sonrası İngiliz devi Manchester United'ın radarına girdi. Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Ligi'ne çok kısa sürede uyum sağladığı belirtilirken, Benfica'nın 12 milyon Euro'ya bu transferi bitirmesinin fazlasıyla başarılı bir operasyon olduğu aktarıldı. Milli futbolcuya oynadığı maçlarda skor katkısı vermesi sonrası ise en ciddi ilginin Manchester United'dan olduğu ifade edildi. İngilizler'in bu transfer için 40 milyon Euro'luk bir teklif yapabileceği öne sürüldü. Milli yıldız, bu sezon Benfica formasıyla 5 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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