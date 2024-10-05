Galiptir bu yolda mağlup

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ın yenilgiye rağmen ortaya koyduğu performans taraftarlardan takdir topladı. Alman ekibi karşısında 27 şut çeken ve bunların 11'inde kaleyi bulan Siyah-Beyazlılar bu alanda Avrupa'daki en yüksek sayısına ulaştı. Yüzde 65 ile topa sahip olan Kartal'ın 1 şutu da direkten döndü. 39 kez rakip ceza sahısında topla buluşan Beşiktaş, 2.46'lık oranla da 36 takım arasında en çok gol beklentisi yaratan takım oldu. Hollanda temsilcisi Ajax karşısında oynanan oyuna göre daha iyi bir performans ortaya koyan Kartal, 24 Ekim'de deplasmanda karşıya geleceği Fransız ekibi Lyon karşısında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

GEDSON'A MÜJDE

Milli takım kadrosuna açıklayan Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, Gedson Fernandes ile ilgili, "Onun için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim" sözlerini sarf etti. 25 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon 11 maçta 6 gol 2 asistlik performansla 8 gole katkı yaptı.

AVRUPA HÜSRANI

Siyah-beyazlılar son dönemde Avrupa'da arenasındaki grup maçlarında istediği performansı sergileyemiyor. Kartal, 2021- 22 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 0 yaparken sadece 3 gol atıp kalesinde 19 gol görmüştü. 2023-24 sezonunda ise UEFA Konferans Ligi'nde sadece Lugano'yu 2-0 yenen Beşiktaş 7 gol atıp 14 gol yedi. Bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteren Kartal, çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Son 14 maçta 12 yenilgi alan Siyah-Beyazlılar 11 gol atarken kalesinde ise 40 gol gördü.