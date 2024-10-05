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8 bin Euro'ya Aslan'ı yıkan adam

Attığı golle takımının maçtan 1 puanla ayrılmasını sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu aylık 8 bin Euro kazanıyor. Rigas’ın maaş bütçesi 3 milyon Euro iken Galatasaray’da ise bu rakam 55 milyon Euro.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
8 bin Euro’ya Aslan’ı yıkan adam

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin zayıf ekiplerinden Rigas ile deplasmanda karşılaştığı maçta 2-2 berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşamıştı. İlk yarıyı 2-1 geride kapatan Letonya ekibinin beraberlik golü 54. dakikada Lasha Odisharia'dan gelmişti. Attığı golle maça beraberliği getiren ve takımının turnuvadaki ilk puanını almasına yardımcı olan 21 yaşındaki Gürcistanlı sağ kanat oyuncusunun aldığı düşük ücret dikkatleri çekti. Genç futbolcu Letonya ekibinden yıllık 100 bin Euro, aylık ise 8 bin Euro kazanıyor. Geçtiğimiz ocak ayında 350 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Tiflis'ten transfer edilen Gürcü futbolcunun piyasa değeri ise 275 bin Euro. Rigas kulübünün maaş bütçesi 3 milyon Euro. Cimbom'un Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ise 10 milyon Euro maaş alıyor. Letonya ekibinin sosyal medyadaki takipçi sayısı 6560 iken bu rakam Galatasaray'da bu rakam 30 milyondan fazla ancak Rigas tüm bu farklara rağmen puan almayı başardı.

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