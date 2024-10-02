SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Osimhen, Rigas'a karşı forma giyemeyecek

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2024
Osimhen, Rigas’a karşı forma giyemeyecek

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rigas Skola maçında forma giymesi imkansız bir hale geldi. Can sıkan bu durumdan sonra golcü futbolcunun ligdeki Alanyaspor önünde de oynamasının zor olduğu gelen bilgiler arasında.

HEYECAN BAŞLAMADAN BİTTİ
Rigas Skola sosyal medya hesabından Osimhen'in perşembe günü Rigas'a karşı oynayacağını duyurarak taraftarına maça gelme çağrısında bulunmuştu. Ancak Osimhen'in sakatlanması rakip kulübün hayallerini yıkmış oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | ABD uyardı İran’dan füzeler atıldı! Tahran saldırı emrini işte böyle verdi
Gıdada sahtecilik yapanlara anlık ifşa! Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yeni uygulama! Sahte gıda yüzünden her yıl 420 bin kişi ölüyor
İsrail’in hedefinde Türkiye mi var? Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirme: DEM’in gözdesi terör devleti
EMEKLİYE 24 BİN TL PROMOSYON | Bankalar kampanyalarını yeniledi! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? Ziraat Bankası, Yapıkredi, Halkbank, ING…
Galatasaray Rigas deplasmanında! Okan Buruk’tan farklı 11 kararı
Berat Albayrak imzalı bağımsızlık politikasının meyveleri! Türkiye petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde artık Avrupa ikincisi
Fatih Portakal İsrail ’Sözcü’lüğüne soyundu! Canlı yayında şoke eden sözler: Maalesef füze düştü
İRAN MI GÜÇLÜ İSRAİL Mİ? Demir Kubbe’yi hangi füzeler delip geçti? Havada, denizde ve karada
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Twente maçında o isimler sahada
Emekli maaşında tarih farkına son: Mevcut uygulama nasıl? Ne planlanıyor?
Eski futbolcu Serhat Akın’a saldırıda yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı
İran füzeleri ateşledi Demir Kubbe çöktü! Bölgeden sıcak görüntüler TAKVİM’de
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji’den 4 ile sarı 3 ile turuncu alarm
Galatasaray’da ayrılık! Ziyech’in ardından o da yolcu
Başkan Erdoğan uyardı: İsrail’in gözü Türkiye’de! Terör örgütü PKK üzerinden Arz-ı Mev’ud planı
SON DAKİKA