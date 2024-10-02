Osimhen, Rigas’a karşı forma giyemeyecek

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı futbolcunun sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle yarın oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rigas Skola maçında forma giymesi imkansız bir hale geldi. Can sıkan bu durumdan sonra golcü futbolcunun ligdeki Alanyaspor önünde de oynamasının zor olduğu gelen bilgiler arasında.

HEYECAN BAŞLAMADAN BİTTİ

Rigas Skola sosyal medya hesabından Osimhen'in perşembe günü Rigas'a karşı oynayacağını duyurarak taraftarına maça gelme çağrısında bulunmuştu. Ancak Osimhen'in sakatlanması rakip kulübün hayallerini yıkmış oldu.