Cimbom'da dün hareketli bir gün yaşandı. Okan Buruk ve Mich Batshuayi PFDK'ya sevk edildi. Başarılı hocanın Kasımpaşa maçındaki tehdidi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 01.10. 2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.

Bu gelişme üzerine bir açıklama yapan Sarı-Kırmızılı kulüp, Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı ve PFDK'ya tepki göstererek, "Biz sürekli itidal çağrıları yaparak sesimizi yükseltmedikçe, adalet değil ayrıcalık peşinde koşanların saklandıkları yerlerden yine ortaya çıktığını görüyoruz. Hocamız Okan Buruk ve oyuncumuz Batshuayi'nin PFDK'ya sevkleri işte bu yeni ahlaksız planın ilk adımıdır. Utanmadan açıklama yapıyorlar. Biz bu filmi daha önce çok gördük. Aktörlerin isimleri değişiyor ama filmin sonu değişmiyor. Yarattığınız tüm algılara rağmen sahada kalıp yine biz şampiyon olacağız. Alın teri ile kazanılan beşinci yıldızı gururla takacağız" açıklamasında bulundu.