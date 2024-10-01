Osimhen tehlikesi

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Geride bıraktığımız transfer döneminde de Nijeryalı yıldızı transfer etmek isteyen ancak Napoli ile anlaşma sağlamayan Chelsea'nin Osimhen için yeniden devreye girdiği ifade edildi.

İngiliz ekibinin oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ve ara transfer dönemi için görüşme talep ettiği ifade edildi. Nijeryalı yıldızın temsilcisinin de Chelsea'ye "Gelin görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi. Napoli'den oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrosuna katan Galatasaray oyuncunun ocak ayında ayrılması durumunda İtalyan ekibinden bir tazminat kazanacak. Ancak bunun gerçekleşmesi durumunda da yıldız oyuncuyu kaybetmiş olacak. Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten yıldız ismin Sarı-Kırmızılı takımdaki geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu.