SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

İdeal 11’ine geri dönüyor

Kasımpaşa maçında rotasyon yapan Okan Buruk Rigas maçında ideal 11’ine dönecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
İdeal 11’ine geri dönüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kasımpaşa maçında büyük bir rotasyona giden ve puan kaybı yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Letonya ekibi Rigas ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında ideal 11'ine dönmesi bekleniyor.

Deneyimli teknik adam stoperde Victor Nelsson yerine Davinson Sanchez'i, sağ bekte de Elias Jelert yerine Kaan Ayhan'a görev verecek. Orta sahada kötü performansıyla eleştirilen Kerem Demirbay'ın yerine de Uruguaylı ön libero Lucas Torreira'ya forma verecek Buruk'un sol kanatta da Macar yıldız Rolland Sallai'nin yerine de Barış Alper'i tercih etmesi bekleniyor. Forvette ise Mauro Icardi'nin forma giymesi ön görülüyor.

TEPKİ ALMIŞTI
Kasımpaşa maçında büyük bir rotasyona giden ve puan kaybı yaşayan Okan Buruk, 3-0'dan 3-3'e gelen maç sonrası takımın performansı ve kadro tercihleri nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | Lübnan’da İsrail işgali sonrası İran’dan füzeler ateşlendi Tel Aviv alarmda!
İran füzeleri ateşledi Demir Kubbe çöktü! Bölgeden sıcak görüntüler TAKVİM’de
Başkan Erdoğan’dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
İran’ın İsrail’i vurduğu hipersonik füzesi Fettah-1’in özellikleri! Adını Hamaney verdi füze savunma kalkanını yok etti
Filistinli gençlerden İran’ın misilleme füzesi üzerinde kutlama!
İRAN MI GÜÇLÜ İSRAİL Mİ? O ülke kara donanmasıyla resmen ezdi geçti! 0,2269 güç endeksiyle...
Başkan Erdoğan’dan TBMM’de uyardı: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek!
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Lübnan’ açıklaması! Türk vatandaşları için tahliye planı hazır... Hem havadan hem denizden
İran karşı istihbaratının bir numarası Mossad ajanı! Ahmedinejad’dan gündeme damga vuran açıklama
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalar
CHP bölücülüğe ’DEM’ tuttu! Esenyurt’ta ’kürdistan’ düeti... Başrolde İmamoğlu’nun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer
CHP’den normalleşme adımı: Başkan Erdoğan TBMM’ye gelince ayağa kalktılar | Özgür Özel’den talimat | DEM yine aynı!
Narin Güran cinayetinde yeni ipucu... Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran daraltmada yakalandı | Bakan Yılmaz Tunç’tan açıklama
Fenerbahçe’de 11 değişiyor! Twente maçında o isimler sahada
Esad’ın kurtuluşu Türkiye’nin uzattığı eli tutmakta! Savaş Şam’ın kapısında... Suriye’ye düşen siyonist bombalar ve Arz-ı Mev’ud tehlikesi
SON DAKİKA