İdeal 11’ine geri dönüyor

Kasımpaşa maçında büyük bir rotasyona giden ve puan kaybı yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Letonya ekibi Rigas ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında ideal 11'ine dönmesi bekleniyor.

Deneyimli teknik adam stoperde Victor Nelsson yerine Davinson Sanchez'i, sağ bekte de Elias Jelert yerine Kaan Ayhan'a görev verecek. Orta sahada kötü performansıyla eleştirilen Kerem Demirbay'ın yerine de Uruguaylı ön libero Lucas Torreira'ya forma verecek Buruk'un sol kanatta da Macar yıldız Rolland Sallai'nin yerine de Barış Alper'i tercih etmesi bekleniyor. Forvette ise Mauro Icardi'nin forma giymesi ön görülüyor.

TEPKİ ALMIŞTI

Kasımpaşa maçında büyük bir rotasyona giden ve puan kaybı yaşayan Okan Buruk, 3-0'dan 3-3'e gelen maç sonrası takımın performansı ve kadro tercihleri nedeniyle taraftarların tepkisini çekmişti.