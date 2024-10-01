Avrupa Ligi’nde Ajax’tan 4 gol yiyen Beşiktaş, Kayseri’yi 3 golle dağıttı

Kartal Kayseri'den şen dönüyor... Hafta içinde Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen Beşiktaş ligde Kayserispor'u 3-0 yenerek hem moral buldu, hem de Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Maçın 16. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortasında Rafa Silva'nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı. 24'te Beşiktaş mutlak bir golü kaçırdı. Rafa Silva'nın pasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Immobile'nin sol ayağının üstü ile yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı. 39'da Bourabia'nın şutunda top farklı şekilde dışarı çıktı. Devre 0-0 bitti.

2.YARI AKSİYON FİLMİ GİBİYDİ

Maçın 48. dakikasında Rafa Silva'nın ceza sahası yayının bir adım gerisinden sağ ayağı ile yaptığı vuruşta kaleci Bila topu kornere attı. 56'da Baran'dan topu kapan Fernandes yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı Kayseri'de 1-0 öne geçirdi. 75'te Attamah, Rashica'yı düşürünce kazanılan penaltıyı Immobile 78'de gole çevirdi: 0-2. 84'te Kayserispor'un kazandığı penaltı VAR'dan döndü. 90+1'de Immobile uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-3.

DEPLASMANDA 2. GALİBİYET

Beşiktaş bu sezon çıktığı 3. deplasman maçında 2. galibiyeti almayı başardı. Siyah-Beyazlılar ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ondan sonra çıktığı 2. dış saha maçında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş dün de Kayserispor'u 3-0'lık skorla geçti.



EMİRHAN TOPÇU: SAĞ BEK KAZANDIK

Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Emirhan Topçu kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Siyah- Beyazlı oyuncu, " Milot Rashica'yı tebrik ediyorum. Onun defansla ilgisi yok. Bizim amacımız gol yememek. Bunu devam ettirmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



CHAMBERLAIN KULÜBEDE BAŞLADI

Beşiktaş'ın Kayseri ile deplasmanda oynadığı maça İngiliz futbolcu Chamberlain kulübede başladı. Sezon başlamadan takımda düşünülmeyen Alex Oxlade Chamberlain en son 26 Mayıs'ta oynanan ve 2-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Kasımpaşa maçında oynamıştı.



SİZİN SENARYONUZ BİZİM FİNALİMİZ

Beşiktaş, Kayserispor maçından sonra flaş bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan bu paylaşımda, "Sizin senaryonuz bizim finalimiz" ifadeleri kullanılırken hakem kararları eleştirildi.

ZAYDUTDINOV'LA İLK KEZ

Beşiktaş'ın Kazak futbolcusu Zaydutdinov bu sezon ilk kez Kayserispor maçında forma giydi. Maça kulübede başlayan Kazak futbolcu 90+2'de İtalyan futbolcu Immobile'nin yerine oyuna dahil oldu.