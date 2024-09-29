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Kupa sahibini buluyor

Bugün Anadolu Efes ile Fenerbahçe, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 18.00’de başlayacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024
Kupa sahibini buluyor

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Fenerbahçe Beko- Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı için geri sayım başladı. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, bugün saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Sarı- Lacivertliler geçen sene ligde ve kupada mutlu sona ulaşmıştı. Lacivert-Beyazlılar ise bu iki kulvarda final oynadığı için kupa sınavına çıkacak. İlki 1985'te oynanan Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez müzesine götüren Anadolu Efes, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. Kanarya ise bu kupayı 7 kez kazandı.

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