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Galatasaray evinde 90+5'te gelen golle yıkıldı!

Cimbom, Osimhen (2) ve Icardi’nin golleriyle 3-0’ı yakaladı. Pes etmeyen Kasımpaşa önce 3-2 yaptı ardından 90+5’te beraberliği sağladı. Aslan böylece bu sezon ilk kez puan kaybetti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024
Galatasaray evinde 90+5’te gelen golle yıkıldı!

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Cimbom şoka uğradı... Ligde doludizgin giden Galatasaray konuk ettiği Kasımpaşa'yla 3-0 öne geçtiği maçta 3-3 berabere kalarak ilk kez puan kaybetti. Karşılaşmanın 20. dakikada Osimhen takımını öne geçirdi: 1-0. 28'de Nijeryalı golcü, Sara'nın topuna hareketlendikten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetmeyi başardı: 2-0. 34'te Jakobs'un ceza sahasına gönderdiği topa sert vuran Icardi farkı üçe çıkardı: 3-0. 44'te Fall uzak köşeden nefis vurarak farkı ikiye indirdi: 3-1. Devre bu skorla sona erdi.

ASLAN 2. YARI ETKİSİZDİ
İkinci yarının 50. dakikasında Jakobs'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Kasımpaşa penaltı kazandı. Ancak VAR incelemesi sonrasında penaltı iptal edildi. 77'de Berkan'ın ters kafa vuruşunda Muslera topu kornere çıkardı. 78'de Jakobs'un pozisyonu VAR'da incelendi ve Kasımpaşa penaltı kazandı. 82'de atışı kullanan Hajradinovic farkı bire indirdi: 3-2. 90+5'te Nuno Da Costa topu ağlara göndererek beraberliği sağladı: 3-3. Maç bu sonuçla biterken Aslan ilk kez puan kaybetti.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ ÇEKEN ROTASYON
Okan Buruk PAOK ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 6 oyuncuyu değiştirdi. Buruk, PAOK mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Günay, Kaan, Sanchez, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i dinlendirdi. Buruk, bu oyuncuların yerine Muslera, Jelert, Nelsson, Kerem Demirbay, Sallai ve Icardi'yi görevlendirdi. Ancak maçın 3-3 sonuçlanmasından sonra sosyal medyada taraftarlar fazla sayıda rotasyona gittiği gerekçesiyle teknik direktör Okan Buruk'u eleştirdi.

OSİMHEN: FUTBOL BÖYLE BİR ŞEY
Kasımpaşa'ya 2 gol atan Osimhen maçtan sonra takım olarak mutsuz olduklarını söyledi. Nijeryalı yıldız, "Kendi performansımdan memnunum. Hak ettiğimiz 3 puan vardı ama futbol böyle birşey"dedi. Sakatlığı ile ilgili olarak da konuşan Osimhen ciddi bir durumu olmadığını söyledi.

41 YIL SONRA AYNI SAHNE
Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalırken 41 yıl sonra benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Sarı-Kırmızılılar 1983 yılının Haziran ayında Ali Sami Yen Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etmiş ve rakibi önünde mükemmel bir başlangıç yaparak 4-1'lik bir üstünlük sağlamıştı. Herkes bu maçı Galatasaray'ın kesin olarak kazanacağını beklerken sonradan Fenerbahçe'nin adeta şaha kalkarak 3 gol atmasıyla karşılaşma 4-4 berabere sonuçlanmıştı. Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı dünkü karşılaşmada da buna benzer bir gelişme yaşandı. Cimbom rakibini sürklase ederek 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Böylece 41 yıl sonra Galatasaray 3 farklı öne geçtiği bir maçtan beraberlikle ayrılmak durumunda kaldı.

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