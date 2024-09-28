PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Rafa Silva Eylül ayınca gol ve asist katkısı yapamadı

Ajax maçında isabetli şutu olmayan, son haftalarda düşüşte olan Beşiktaş’ta tehlike çanları şimdiden çalmaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Eylül 2024
Rafa Silva Eylül ayınca gol ve asist katkısı yapamadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 yenerek gövde gösterisi yapmıştı. Özellikle yeni transferler Immobile ve Rafa Silva'nın performansları ayakta alkışlandı. Hatta bu iki isim, Musrati ve Gedson'un da oyununu yukarı çekti. Ancak Beşiktaş oynadığı son 2 Süper Lig maçında oyunu ile tat vermedi. 10 kişi kalan Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş, Eyüpspor'u ise 90+3'te attığı golle yendi. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ise Ajax'tan 4 yedi.

OYUNCULARIYLA GÖRÜŞTÜ
Beşiktaş'ın oyun olarak düşüşü taraftarı da endişelendiriyor. Bu süreçte yıldız oyuncuların performansında da önemli oranda gerileme var. Sezonun başında muhteşem bir performans sergileyen Rafa Silva, Eylül ayında henüz gol ve asist üretemedi. Siyah-Beyazlı camiada konuşulan bir başka konu, yedek futbolcuların yetersizliği. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde üst üste maçlar oynayacak Beşiktaş'ta rotasyonda kullanılacak futbolcular tartışmaya açılmış durumda. Teknik direktör Van Bronckhorst'un Ajax maçındaki kötü oyun nedeniyle oyuncularıyla toplantı yaptığı öğrenildi.

TARAFTARLAR ÖFKELİ
Beşiktaş taraftarı, Ajax maçında tercih edilen oyuncular nedeniyle Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst'u eleştiriyor. Sezonun ilk yenilgisini alan Beşiktaş'ta teknik direktör Bronckhorst, ilk 11'de Onana ve Mustafa Hekimoğlu'nu tercih etmişti. Sosyal medyada yorum yapan Beşiktaş taraftarı, "Ajax gibi zorlu bir deplasmana yanlış kadroyla çıktık" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI | İsrail Beyrut’a saldırdı: 40’tan fazla saldırı! Nasrallah bilmecesi
BAĞ-KUR’LUYA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK | Prim 7200 güne düşüyor! EYT’liler yararlanabilecek mi?
Lübnan’daki patlama noktasında tarihi yayın! A Haber ekibi olay yerini ilk kez görüntüledi
Galatasaraylı Victor Osimhen’den Dursun Özbek’e: İyi ki beni aldınız Başkan!
5 yıllık vadede kart borcundan kurtulma fırsatı! Hangi faiz uygulanacak, kartlar kapanacak mı? İşte örnek hesaplama...
Başkan Erdoğan’dan 5 yıl sonra soykırım haritası! Netanyahu’nun planı işgal
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan BMGK’da Gazze vurgusu: Kalıcı ateşkes uygulanmalı
Cem Garipoğlu’nun mezarı ne zaman açılacak? Tarih ve saat belli oldu: DNA testi her şeyi netleştirecek
Kim Milyoner Olmak İster’de eğlenceli anlar! Sinyal kolu sorusunda takıldı verdiği cevapla Oktay Kaynarca’yı güldürdü
Katilin kürsüde ne işi var? BM’nin utanç günü: Netanyahu konuşunca Türk heyeti salonu terk etti | Skandal harita!
Narin Güran soruşturmasında düğümü çözecek detay! Şahingöz tespit etti: Nevzat Bahiyar’ın yanında 2 kişi daha!
Fenerbahçe’de İsmail Yüksek devri bitiyor mu? Devre arasında...
Esra Erol’da yayını ihbar kabul edildi: Özge ve Veysel’in çocukları devlet koruması altına alındı
Ekrem İmamoğlu’nun ahmak oyunu: Adaylık için kullanmak istedi! | Kapalı kapılar ardında neler söyledi
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
SON DAKİKA