Rafa Silva Eylül ayınca gol ve asist katkısı yapamadı

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 5-0 yenerek gövde gösterisi yapmıştı. Özellikle yeni transferler Immobile ve Rafa Silva'nın performansları ayakta alkışlandı. Hatta bu iki isim, Musrati ve Gedson'un da oyununu yukarı çekti. Ancak Beşiktaş oynadığı son 2 Süper Lig maçında oyunu ile tat vermedi. 10 kişi kalan Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş, Eyüpspor'u ise 90+3'te attığı golle yendi. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında ise Ajax'tan 4 yedi.

OYUNCULARIYLA GÖRÜŞTÜ

Beşiktaş'ın oyun olarak düşüşü taraftarı da endişelendiriyor. Bu süreçte yıldız oyuncuların performansında da önemli oranda gerileme var. Sezonun başında muhteşem bir performans sergileyen Rafa Silva, Eylül ayında henüz gol ve asist üretemedi. Siyah-Beyazlı camiada konuşulan bir başka konu, yedek futbolcuların yetersizliği. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde üst üste maçlar oynayacak Beşiktaş'ta rotasyonda kullanılacak futbolcular tartışmaya açılmış durumda. Teknik direktör Van Bronckhorst'un Ajax maçındaki kötü oyun nedeniyle oyuncularıyla toplantı yaptığı öğrenildi.

TARAFTARLAR ÖFKELİ

Beşiktaş taraftarı, Ajax maçında tercih edilen oyuncular nedeniyle Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst'u eleştiriyor. Sezonun ilk yenilgisini alan Beşiktaş'ta teknik direktör Bronckhorst, ilk 11'de Onana ve Mustafa Hekimoğlu'nu tercih etmişti. Sosyal medyada yorum yapan Beşiktaş taraftarı, "Ajax gibi zorlu bir deplasmana yanlış kadroyla çıktık" ifadelerini kullandı.