Masuaku kendinden utanmalı!

Hollanda futbolu ve Galatasaray'ın efsane futbolcularından Wesley Sneijder, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax-Beşiktaş maçını yorumladı. Sneijder, Beşiktaş'ın ikinci yarıda kağıttan bir ev gibi çöktüğünü ve Ajax'ın geniş alanlar bulduğunu söyledi. Sneijder, "Beşiktaş'ın daha iyi bir takım olmasını bekliyorsunuz ama Ajax 10 kat daha iyi oynadı. Maç 6-0, 7-0 bitebilirdi. Fitz-Jim muhteşem oynadı. Bu gece yaptığı her şey harikaydı. Benim için gerçekten maçın adamıydı" sözlerini sarf etti. Wesley Sneijder son olarak Beşiktaş'ın Kongolu sol beki Arthur Masuaku'nun performansına da değindi. Masuaku'nun maç boyunca kötü bir görüntü verdiğini belirten Hollandalı efsane, "Kendinden utanmalı. Sanırım Giovanni van Bronckhorst tarafından uyarılacaktır" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN