Avrupa’da da havalı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'u evinde 3-1 mağlup eden Galatasaray, istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Cimbom, Avrupa Ligi 1. hafta istatistiklerinde birçok alanda ilk sırada yer aldı. Aslan, 9 isabetli şut, 7 kaçan büyük fırsat ve 9 yakalanan büyük şans istatistiklerinde zirvede yer aldı. 11 isabetli orta ile Avrupa Ligi'nin ilk haftasında en iyi 2. dereceyi yapan Galatasaray, 25 şutla ise 3. basamakta yer aldı. 3 gol atan ve 9 korner kullanan Cimbom, bu istatistiklerde 4. sırada yer aldı. Sarı- Kırmızılılar, ilk hafta elde ettiği 3-1'lik galibiyetle 5. sırada yer aldı.

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