Kartal’da S.O.S sinyalleri

Beşiktaş düşüşe geçti... Sezona mükemmel bir performansla başlayan Süper Kupa, lig ve UEFA Avrupa Ligi Play-Off'unda aldığı başarılı sonuçlarla şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olarak gösterilen Kartal, Trabzonspor maçıyla birlikte düşüşe geçti. 10 kişilik Trabzonspor önünde silik bir futbol oynayarak sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Siyah-Beyazlılar ardından Eyüpspor'u penaltı golüyle 2-1 yenerken oynanan futbol hayal kırıklığına neden olmuştu. Beşiktaş dün de Ajax karşısında belki de bu sezonun en kötü futbolunu oynayarak yenilirken eski görüntüsünden uzak bir tablo çizdi. Kartal'daki bu düşüş hayret uyandırırken oynanan oyun lig ve Avrupa'daki zorlu maçlar öncesinde hiç iyi sinyaller vermedi. Beşiktaş Ajax karşısında oyun genelinde bir isabetli şut atamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN