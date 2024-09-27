Aslan'ın evinde PAOK'u 3-1'lik skorla yenmesi Yunanistan'ta geniş yer buldu. SPORT 24, Cimbom'un golcüleri Victor Osimhen ve Mauro Icardi'yi Yunan mitolojisinin ölümcül yaratıkları Scylla ve Charybdis'e benzetti. Bir diğer yayın organı Gazzetta GR ise PAOK'un iyi oyununa dikkat çekti. "Onları cezalandırmazsan alkışlarla yenilirsin" sözleri manşetten görülerek, pozisyonların gole çevrilmemesiyle sahadan yenilgi alındığının altı çizildi. Ayrıca haberin detayında "Bu Galatasaray'a karşı konulmaz" ifadeleri de yer aldı.

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