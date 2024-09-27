Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst: Ajax’a maçı hediye ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, istedikleri bir skor elde edemediklerini söyledi. Hollandalı hoca, "Yediğimiz 4 gol de savunmamızın hatasıydı. Bu maç bizim maçımız olmadı. Onlara golleri hediye ettik. Taktiksel tercihlerimiz işe yaramadı. 55. dakikada maç bitti. Devam etmemiz lazım" dedi. İlk 11'de başlattığı Mustafa Hekimoğlu'nu değerlendiren Hollandalı hoca, "Mustafa için de kolay bir gün değildi. Bu maçtan öğreneceği şeylerle yola devam edecek. Benim görevim bu maçı analiz etmek. Ardından daha güçlü devam edeceğiz" dedi.

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