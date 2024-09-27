117 milyon Euro’luk değişiklik

Sarı-Kırmızılı takımda Victor Osimhen, 3-1 kazanılan POAK maçında gösterdiği performansla izleyenleri büyüledi. Nijeryalı yıldız 90+5. dakikada yerini Mauro Icardi'ye bıraktı. Bu değişiklik sosyal medyada gündem oldu.

İki süper yıldızın toplam değerinin 117 milyon Euro olması dikkatlerden kaçmayan ayrı bir detaydı. Rotasyon sonrası Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı Schalke 04 maçı akıllara geldi. 2018 yılındaki karşılaşmada Eren Derdiyok'un yerine Muğdat Çelik oyuna dahil olmuştu. Bu isimlerin piyasa değeri ise o dönem 5 milyon 350 bin Euro idi. Osimhen-Icardi ve Eren- Muğdat arasındaki değer farkı 111 milyon 650 bin Euro olarak dikkat çekiyor.



MUHTEŞEM DÖNDÜ

Tarihi fark sosyal medyada futbolseverler tarafından büyük değişim olarak vurgulandı. Mauro Icardi'nin sakatlık sonrası gol atması da verilen paraların kanıtı olarak gösteriliyor.