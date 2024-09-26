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Union SG. maçı öncesi konuşan Mourinho, G.Saray derbisini unutamıyor

Portekizli çalıştırıcı, “Bir maç kaybettiğiniz zaman acı çekersiniz. Önemli bir maç kaybettiğiniz zaman 2 kez çekersiniz. Hele bir de derbi kaybediyorsanız o zaman acınız 3 katı olur” diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Union SG. maçı öncesi konuşan Mourinho, G.Saray derbisini unutamıyor

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avrupa Ligi'nde oynayacakları Union SG. maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, kritik maç öncesinde Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, "Bir maç kaybettiğiniz zaman acı çekersiniz. Önemli bir maç kaybettiğiniz zaman 2 kez çekersiniz. Hele bir de derbi kaybediyorsanız o zaman acınız 3 katı olur. Dolayısıyla acı çekmiyorum, çekmedik diyemem. Şu anda İstanbul'un en mutlu insanlarıyız diyemem. Ama bizler profesyoneliz ve bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz ama büyük bir mağlubiyet de beni cehenneme göndermez. Tabii ki acı çektik, canımız yandı ama oyuncular, mutsuzluktan çıkmamız gerektiğini biliyor. Bunun da tek yolu maç kazanmaktır" dedi.

İYİ ANALİZ ETTİK
Union SG. maçıyla ilgili de konuşan Mourinho, "Maçı kazanabilmek için elimdeki en iyi koşuldaki oyuncularla oynayacağım. Rakibimize çok fazla çalıştık, analiz ettik. Taktik antrenmanlarda dün farklı şeyler denedik. Harika bir taktik antrenman geçirdik" ifadelerini kullandı.

BANA SAYGISIZLIK YAPILDI
Mourinho, "24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım" dedi. Mou, "Basın toplantısı için 70 dakika beklemek saygısızlık. Eğer siz, size saygısızlık yapıldığını düşünüyorsanız aslında saygısızlık yapıldığını düşünen kişi benim" ifadelerini kullandı.

FENER'İN AVRUPA FİKSTÜRÜ
- Bugün: Union SG.
- 3 Ekim: Twente (D)
- 24 Ekim: Man Utd.
- 7 Kasım: Az Alkmaar (D)
- 28 Kasım: Slavia Prag (D)
- 11 Aralık: A.Bilbao
- 23 Ocak: Lyon
- 30 Ocak: Midtjylland (D)

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