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Yolun sonu Bilbao olsun

Fenerbahçe zaferi ile büyük moral bulan Cimbom, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında bu akşam 22.00’de Yunan ekibi PAOK’u ağırlayacak. Sarı-Kırmızılılar’ın hedefi 21 Mayıs’ta Bilbao’da düzenlenecek finalde yer almak...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Yolun sonu Bilbao olsun

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UEFA Avrupa Ligi yeni formasıyla bu akşam perdelerini açıyor. Turnuvadaki 3 temsilcimizden biri olan Galatasaray ilk maçında Yunan ekibi PAOK'u Rams Park'ta ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak müsabakada İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Süper Lig'de hafta sonu Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenerek büyük moral bulan Sarı-Kırmızılılar'da hedef, Süper Lig'deki harika performansı Avrupa arenasına da taşımak. Kurduğu iddialı kadro ile 21 Mayıs'ta Bilbao'daki finale gözünü diken Cimbom'da bu akşam önemli eksikler var. Temsilcimizde kırmızı kart cezalısı kaptan Fernando Muslera, sakatlığı süren Hakim Ziyech ve ismi Avrupa listesinde bulunmayan Roland Sallai forma giyemeyecek.

Geçen sezon Yunanistan'da şampiyon olan PAOK'un başında, daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımımız'ı çalıştıran Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu bulunuyor. Avrupa Ligi'nin yeni formatında ilk 8 sırada yer alan takımlar direkt son 16 turuna kalacak. 9 ve 24 arasındaki 16 takım ise çapraz eşleşme ile son 16 turu için mücadele edecek.

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