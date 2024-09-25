PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Beşiktaş devleri solladı

Beşiktaş gol rakamıyla dikkat çekiyor. Siyah- Beyazlılar 24 golle 3.00 ortalama yakalayarak PSG, Marsilya, Stuttgart, Leverkusen ve Nice gibi devleri geride bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 25 Eylül 2024
Beşiktaş devleri solladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri gole doymuyor. Siyah-Beyazlılar; bu sezon Real Madrid, Barcelona, PSV ve Bayern Münih'in adının olduğu listede yer aldı.

Öte yandan Kartal, Avrupa ve ligde attığı 24 golle 3.00 ortalama yakaladı ve birçok dev kulübü de geride bıraktı. Bu takımların arasında; PSG, Marsilya, Stuttgart, Leverkusen ve Nice gibi çok güçlü ekipler yer alıyor. Siyah-Beyazlılar, Süper Kupa maçında G.Saray'ı 5-0 yenerek flaş bir zafere imza atmıştı. Lige Samsunspor (2 gol), Antalyaspor (4 gol) ve Sivasspor (2 gol) galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından oynadığı ilk karşılaşmada Trabzon'la 1-1 berabere kalmıştı. Avrupa Ligi play-off turunda, Lugano'yla deplasmanda 3-3 berabere kalan Kartal, rakibini Dolmabahçe'de 5-1'lik skorla geçmişti. Son olarak Beşiktaş, Eyüp'ü 2-1 yenmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan NBC News’e konuştu: Ukrayna’nın NATO üyeliğini ABD istemiyor! | ABD kanalında bir kez daha söyledi: Hamas terör örgütü değil
Emekliye yeni taban aylık: En düşük ödeme artacak mı? Hangi formüller gündemde?
Başkan Erdoğan’dan BM 79. Genel Kurulunda önemli açıklamalar
ABD’de Gazze için yoğun diplomasi! Başkan Erdoğan’dan kritik temaslar: Paşinyan’a kendi kitabını hediye etti
CHP’deki penaltı kavgasına ‘teknik’ müdahale! Özgür Özel İmamoğlu’nu frenledi Mansur’u oyunda tuttu: Yürüyecek yolumuz yok
Sosyal medyada fenomen medyum dolandırıcılığı! Aşık etme, bağlama büyüsü adı altında...
Başkan Erdoğan İsrail’in canice katlettiği Hind’i BM Genel Kurulu’nda anlattı: Yaralı bir serçeyi kurtaramadık
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar: Cinsiyetsizleştirme olayını asla tasvip etmiyoruz
CANLI | İsrail’in hedefi bu kez Lübnan! Hizbullah Komutanı İbrahim Kubeysi öldürüldü
VAR kayıtları sonrası Trabzonspor’dan sert tepki: Futbolun kalbine saplanan hançer
Başkan Erdoğan’ın BM konuşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den tebrik telefonu
Blinken-İsrail pazarlığı ortaya çıktı! ABD’nin yalancı şahitliği o raporda
Başkan Erdoğan’dan kuvvet kullanma çağrısı: Cinayet şebekesi İsrail’i durdurun | 74 yıl önce Türkiye yazdı: Barış İçin Birlik Kararı
İkiz çocuklardan birinin babası çıkmıştı! Esra Erol’daki Veysel Yurulmaz’ı kim öldürdü? Caner o evden aktardı: Kötü koku var
Başkan Erdoğan’dan BM kürsüsünde tarihi konuşma! İsrail temsilcilerinin yüzü düştü
SON DAKİKA