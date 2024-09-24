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Okan Buruk oyun sistemini değiştirmek için çalışmalara başladı

Okan Buruk sakatlığını atlatan Arjantinli golcü Icardi’yi takıma dahil etmek istiyor. Bunun için çift forvete dönecek olan Buruk’un ya Mertens’i dışarda bırakması ya da üçlü savunmaya dönmesi gerekecek.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Okan Buruk oyun sistemini değiştirmek için çalışmalara başladı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sakatlığını atlatan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi takıma dahil etmek için oyun sistemini değiştirecek. 4-2-3-1 sistemini kullananan başarılı çalıştırıcının hem Osimhen'i kesmemek hem de Icardi'den yararlanmak için çift forvete geçmeyi plaladığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı takımda bu durumda hangi oyuncunun dışarda kalacağı da merak konusu. Tecrübeli teknik adamın ilk olarak 4-4-2 sistemini tercih edeceği ve Belçikalı futbolcu Dries Mertens''i kulübeye çekip Icardi'yi sahaya sürmesi bekleniyor. Buruk'un kafasındaki diğer yol ise üçlü savunma. 50 yaşındaki teknik adamın 3-4-1-2 sisteminde savunmada Davinson, Nelsson ve Abdülkerim ya da Jakobs'u kullanacak. Orta saha Sara Torreira ve Mertens kanatlarda ise Barış, Yunus ya da Jakobs olacak. Başarılı çalıştırıcının UEFA Avrupa Ligi'nde Paok ile oynanacak maça tek forvetle çıkacağı, çift forvetli sistemin ilk olarak Kasımpaşa maçında deneneceği de gelen haberler arasında.

ASLAN'A İSPANYOL HAKEM
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın saat 22.00'de Yunan ekibi PAOK'u ağırlayacağı maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo'nun yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.

YİNE HAFTANIN 11'İNDE
Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Tottenham'a dönen ve kontratını fesheden Tanguy Ndombele, eski takımı Nice'e imza atmıştı. Nice'le bu sezon iyi bir performans gösteren Ndombele, 3. haftanın ardından 5. haftada da haftanın 11'ine seçildi. St. Etienne karşısında takımının ikinci golünü atan Fransız orta saha 5 maçta süre alıp 1 gol ve 1 asist kaydetti.

2 FARKLI YOLU VAR
Okan Buruk, çift forvetli sisteme geçmek için ya Mertens'ten vazgeçecek ya da üçlü savunmaya dönecek.

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