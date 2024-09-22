Real Madrid geriden geldi

Real Madrid, evinde geriye düştüğü maçta Espanyol'u 4-1 yendi. Konuk takımın sayısını Courtois kendi kalesine attı. Ev sahibinin golleri ise; Carvajal, Rodyrgo, Vinicius Jr ve Mbappe'nin ayağından geldi. Eflatun-Beyazlılar, ligde 6. haftayı 3 puanla kapattı. Arda Güler,

REAL Madrid, evinde geriye düştüğü maçta Espanyol'u 4-1 yendi. Konuk takımın sayısını Courtois kendi kalesine attı. Ev sahibinin golleri ise; Carvajal, Rodyrgo, Vinicius Jr ve Mbappe'nin ayağından geldi. Eflatun-Beyazlılar, ligde 6. haftayı 3 puanla kapattı. Arda Güler, 55. dakikada oyuna dahil oldu.

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