Ancelotti’den Endrick’e övgü

ANCELOTTİ, Real Madrid'in genç yıldızı Endrick'i övdü. Brezilyalı futbolcunun gelecek maçlarda ilk 11'de yer alabileceği ifade ediliyor. İtalyan hoca "Az konuşuyor ve çok çalışıyor. Onu seviyorum" ifadelerini kullandı.



EMBİİD'E YENİ SÖZLEŞME

PHILADELPHIA, Embiid'le 3 yıllığına anlaştı. Sözleşmede 192,9 milyon dolar bedelli para yer alıyor. Deneyimli pivot oyuncusu, geçen yıl 34,7 sayı ortalamasıyla oynadı ama; sayı kralı olamadı.



BARÇA'DA ROTA GYOKERES

BARCELONA, Sporting Lizbonlu Viktor Gyokeres'in transferi için devrede. Katalan devi, Haaland'a olan ilgisini rafa kaldırarak 67 milyon Sterlin bedelli (80 milyon Euro) serbest kalma ücretine sahip Gyokeres'e yöneldi.