520 milyon Euro’luk derbi

Yarın Fenerbahçe'nin evi Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi, iki kulübün piyasa değerleri bakımından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın toplam değeri 520 milyon EURO olarak göze çarpıyor. Sezon öncesi ekiplerini önemli isimlerle güçlendiren iki takım da kadrolarının değerini yukarıya taşıdı. Özellikle Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in 100 milyon Euro'luk piyasa değeri Süper Lig'de fark yarattı. Toplam kadro değerlerine bakıldığında ligin en değerli takımı 288 milyon 450 bin Euro ile Galatasaray. İkinci sıradaki Fenerbahçe'nin kadro değeri de 231 milyon 350 bin Euro olarak ortaya çıktı. Dünya sıralamasında ise Sarı-Kırmızılılar 40, Sarı-Lacivertliler ise 52. sırada bulunuyor. Transfermarkt'ın verilerine göre; Süper Lig'in en değerli 10 oyuncusunun 5'i bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray tarafından transfer edildi. Bu isimler; Victor Osimhen (100 milyon Euro), Amrabat (22 milyon Euro), En-Nesyri (20 milyon Euro), Sara (18 milyon Euro) ve Maximin (18 milyon Euro).

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