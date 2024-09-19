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Her saat başı atıyor

Bu sezon 8 maçta 350 dakika oynayan ve 4 gol, 2 asist üreten Batshuayi 58 dakikakada bir skor üretti. Son iki sezonda ise 2215 dakiaka sahada kalan ve 37 gol kaydeden Belçikalı golcü 59 dakikada 1 skor katkısı yaptı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024
Her saat başı atıyor

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Galatasaray'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Gaziantep FK karşısında attığı golle alınan galibiyette rol oynamıştı. Bu sezon 8 maçta 350 dakika süre bulan yıldız forvet 4 gol, 2 asistlik performansıyla 58 dakikada bir ağları havalandırmış oldu. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 1865 dakika süre alan yıldız oyuncu 24 gol ve 3 asistlik pherformansıyla 27 gole katkı yapmıştı. Batsman, son iki sezonda ise 2215 dakika sahada kalıp 37 gole katkı sağladı. 30 yaşındaki yıldız bu performansıyla da 59 dakikada bir ağları havalandırarak adeta her saat başında gol bulmuş oldu.

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