Çok iyi yerlerde olacağız

Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, "Oyunclarımızın son maçta takım olduğunu gördük. Onlara inanıyorum ve önümüzdeki maçlarda çok iyi yerlerde olacağımıza içten inancımı tekrar etmek istiyorum" dedi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Roma'da teknik direktör Daniele De Rossi ile yollar ayrıldı. Geçtiğimiz ocak ayında takımın başına geçen 41 yaşındaki İtalyan teknik adam bu sezon çıktığı 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi almıştı.

HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ

Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Doğuş Özdemiroğlu yeni sezon ile ilgili, "Umarım takımımız için en iyi şekilde sağlıklı bir şekilde sezonu tamamlar ve hedeflerimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.