Fener’e selam seriye devam

Cimbom seriye bağladı... Milli ara sonrası Rizespor'u 5-0 yenen Galatasaray dün de ertemele maçında Gaziantep engelini çok rahat aştı: 3-1. Sarı-Kırmızılılar böylece hem 5'te 5 yapıp zirveye çıktı hem de cumartesi günü oynanacak dev derbi öncesi Fenerbahçe'ye mesaj yolladı. 3. dakikada Mertens'in dar açıdan çektiği şutta kaleci Dioudis golü önledi. Dönen topu önünde bulan Sara'nın ceza yayı gerisinden çektiği şutta da Yunan kaleci, soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi. 11. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, şık bir şekilde dönerek golü attı: 1-0. 26. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan altıpas çizgisi önüne açtığı ortada Michy Batshuayi, penaltı noktası civarında bulunan Yunus Akgün'e topukla pasını çıkardı. Yunus'un vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0. 76. dakikada Barış "al da at" dedi. Batshuayi skoru 3-0'a getirdi. 82. dakikada Furkan Soyalp çok uzaklardan belki de sezonun en güzel gollerinden birisini atarak skoru belirledi: 3-1.

G.SARAYLILAR BİLE ALKIŞLADI!

Gecenin en çok akılda kalan anlarından birisi 82. dakikada yaşandı. Gaziantep'in yetenekli orta alan oyuncusu Furkan Soyalp, Muslera'nın önde olduğunu görüp orta sahadah mükemmel bir vuruşla golü attı. Galatasaraylı taraftarların bile ayakta alkışladığı yıldız futbolcu, "Muslera'nın sürekli öne çıktığını biliyordum. Denedim şansımı ve çok güzel bir gol oldu" şeklinde konuştu.