PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fener'e selam seriye devam

Özellikle ilk yarıda müthiş bir futbol oynayan Sarı-Kırmızılılar Barış Alper ve Yunus’la 26 dakikada 2-0’ı yakaladı. 76’da Batshuayi farkı 3’e çıkardı. 82’de Furkan’ın inanılmaz golüyle perde kapandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
Fener’e selam seriye devam

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Cimbom seriye bağladı... Milli ara sonrası Rizespor'u 5-0 yenen Galatasaray dün de ertemele maçında Gaziantep engelini çok rahat aştı: 3-1. Sarı-Kırmızılılar böylece hem 5'te 5 yapıp zirveye çıktı hem de cumartesi günü oynanacak dev derbi öncesi Fenerbahçe'ye mesaj yolladı. 3. dakikada Mertens'in dar açıdan çektiği şutta kaleci Dioudis golü önledi. Dönen topu önünde bulan Sara'nın ceza yayı gerisinden çektiği şutta da Yunan kaleci, soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi. 11. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, şık bir şekilde dönerek golü attı: 1-0. 26. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan altıpas çizgisi önüne açtığı ortada Michy Batshuayi, penaltı noktası civarında bulunan Yunus Akgün'e topukla pasını çıkardı. Yunus'un vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0. 76. dakikada Barış "al da at" dedi. Batshuayi skoru 3-0'a getirdi. 82. dakikada Furkan Soyalp çok uzaklardan belki de sezonun en güzel gollerinden birisini atarak skoru belirledi: 3-1.

G.SARAYLILAR BİLE ALKIŞLADI!
Gecenin en çok akılda kalan anlarından birisi 82. dakikada yaşandı. Gaziantep'in yetenekli orta alan oyuncusu Furkan Soyalp, Muslera'nın önde olduğunu görüp orta sahadah mükemmel bir vuruşla golü attı. Galatasaraylı taraftarların bile ayakta alkışladığı yıldız futbolcu, "Muslera'nın sürekli öne çıktığını biliyordum. Denedim şansımı ve çok güzel bir gol oldu" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum | Kara kutu yenge Hediye Güran ne söyledi? Amca Salim’in oğlunun ifadesi ortaya çıktı: Siz karışmayın
İsrail’den Hizbullah’a siber saldırı! Taşınabilir çağrı cihazları aynı anda patlatıldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Sızılan çağrı cihazı ’pager’ nedir?
Türk Telekom
TEK ZAM 10 KAZANÇ | Asgari ücret herkese yansıyacak: İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı, iş arama yardımı...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu: Katliam şebekesi savaşı yaymak istiyor
Jose Mourinho 11’i değiştiriyor! Derbiye özel karar
İsrail’den Lübnan’a kitlesel siber saldırı! Çağrı cihazları nasıl bombaya dönüştü?
1,5 yaşındaki bebeğe alkol içiren aileye canlı yayında gözaltı! Esra Erol Narin Güran’ı hatırlatarak tepki gösterdi
Beşiktaş’a Giovanni van Bronckhorst etkisi! Oranlar yükselişe geçti
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Lübnan’da düzenlenen siber saldırı ne mesaj veriyor? Yahudi analist Ronen Solomon’dan dikkat çeken MOSSAD sözleri
Cimbom 3 attı 3 aldı! Galatasaray Gaziantep FK’yı 3-1 yendi
Başkan Erdoğan BM Kurulu’nda 14. kez hitap edecek! Konuşmanın ana gündeminde katil İsrail’in Gazze katliamı var
Trump suikastında Biden parmağı! Thomas Matthew Crooks ile Ryan Roult arasındaki bağ ortaya çıkardı
Bu da CHP’nin vizyon projesi... Özgür Özel’den rakı vaadi
SON DAKİKA