Sırrı Süreyya Önder’in son durumu… Kardeşi Ali Fuat Önder’den “Terörsüz Türkiye” mesajı: Bu iş yarım kalmasın

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından 12 saatlik bir ameliyat geçirdi.
Hem kalp krizi hem de aort yırtığı yaşayan Önder'in hayati tehlikesi devam ederken tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
KARDEŞİ ALİ FUAT ÖNDER SON DURUMUNU AÇIKLADI
Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı. Önder'in durumunun stabil olduğunu belirten kardeşi herkesin "Terörsüz Türkiye" sürecinin yarım kalmamasını istediğini söyledi.
Sırrı Süreyya Önder (AA, Takvim.com.tr Arşiv)
"SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN DURUMU STABİL ÜMİDİMİZ VAR"
A Haber'e konuşan Ali Fuat Önder şunları söyledi:
"Yoğun bakım süreci devam ediyor. Stabil değerlerini koruyor. Hocalarımız sağolsunlar herkes elinden gelenin maksimum seviyede gayret içerisindeler biz bunu hissediyoruz görüyoruz. Şu aşamada stabil olan değerlerinin bu şekilde muhafazası bile kendisi adına olumlu olacağını söylüyorlar. Sabır gerekiyor bunun bir süreç olduğu söyleniyor. Bekleyeceğiz. Ümidimiz var. Yurdun birçok yerinden Kur'an kurslarından Ermeni ve Süryani Kiliselerinden toplumun her katmanında yani siyasi görüşü farklı olanlar da dahil olmak üzere farklı inançlardaki vatandaşlarımız. Bize görüntülerini gönderiyorlar. Herkesin bir iyi dilek temenni ve dualarını alıyorlar. Sanıyorum bu da onu diri tutacaktır buna inanıyoruz."
Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder A Haber'e konuştu (Ekran Görüntüsü)
"BU KADAR SEVİLDİĞİNİN FARKINDA DEĞİLDİK"
Tabii ki abimin siyasi yaşamı başladıktan sonra çok kısa süreli biz yan yana gelebiliyoruz. O süreçte bizim dikkatimizi çekerdi. Hani çok farklı çok farklı mecralardan, çok farklı toplumun değişik katmanlarından herkes böyle bir sevgisini belli ederdi. Ama biz bunun boyutunu bilmiyormuşuz. Bunu bu hastane sürecinde öğrendik. Hastane koridorunda 3 tane bayan "Siz kardeşimiz misiniz?" diye beni durdurdular ve 'Biz Muğla'dan geliyoruz. Komşuyuz. Rahat edemedik, gidelim, kendi gözümüzle görelim' deyip gelmişler. Yani Erzurum, işte Bitlis, Siirt, Van, Ağrı, çok değişik bölgelerden Edirne'den, Trabzon'dan, Giresun'dan. Geliyorlar. Bunlar tabii bize ulaşıp bu duygularını ifade eden insanlar.