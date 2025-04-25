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Sırrı Süreyya Önder’in son durumu… Kardeşi Ali Fuat Önder’den “Terörsüz Türkiye” mesajı: Bu iş yarım kalmasın

Kalp krizi ve aort yırtığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul MilletvekiliSırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder'in durumunun stabil olduğunu belirterek, "Ümidimiz var." dedi. Ali Fuat Önder, Türkiye’nin dört bir yanından dua ve dilek geldiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye süreci yarım kalmasın" mesajı verdi.

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Giriş Tarihi :25 Nisan 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :25 Nisan 2025 , 14:33
Sırrı Süreyya Önder’in son durumu… Kardeşi Ali Fuat Önder’den Terörsüz Türkiye mesajı: Bu iş yarım kalmasın

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan'da yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından 12 saatlik bir ameliyat geçirdi.

Hem kalp krizi hem de aort yırtığı yaşayan Önder'in hayati tehlikesi devam ederken tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşinden A Haber'e özel açıklamalar

KARDEŞİ ALİ FUAT ÖNDER SON DURUMUNU AÇIKLADI
Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı. Önder'in durumunun stabil olduğunu belirten kardeşi herkesin "Terörsüz Türkiye" sürecinin yarım kalmamasını istediğini söyledi.

Sırrı Süreyya Önder (AA, Takvim.com.tr Arşiv)Sırrı Süreyya Önder (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN DURUMU STABİL ÜMİDİMİZ VAR"
A Haber'e konuşan Ali Fuat Önder şunları söyledi:

"Yoğun bakım süreci devam ediyor. Stabil değerlerini koruyor. Hocalarımız sağolsunlar herkes elinden gelenin maksimum seviyede gayret içerisindeler biz bunu hissediyoruz görüyoruz. Şu aşamada stabil olan değerlerinin bu şekilde muhafazası bile kendisi adına olumlu olacağını söylüyorlar. Sabır gerekiyor bunun bir süreç olduğu söyleniyor. Bekleyeceğiz. Ümidimiz var. Yurdun birçok yerinden Kur'an kurslarından Ermeni ve Süryani Kiliselerinden toplumun her katmanında yani siyasi görüşü farklı olanlar da dahil olmak üzere farklı inançlardaki vatandaşlarımız. Bize görüntülerini gönderiyorlar. Herkesin bir iyi dilek temenni ve dualarını alıyorlar. Sanıyorum bu da onu diri tutacaktır buna inanıyoruz."

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder A Haber'e konuştu (Ekran Görüntüsü)Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder A Haber'e konuştu (Ekran Görüntüsü)

"BU KADAR SEVİLDİĞİNİN FARKINDA DEĞİLDİK"
Tabii ki abimin siyasi yaşamı başladıktan sonra çok kısa süreli biz yan yana gelebiliyoruz. O süreçte bizim dikkatimizi çekerdi. Hani çok farklı çok farklı mecralardan, çok farklı toplumun değişik katmanlarından herkes böyle bir sevgisini belli ederdi. Ama biz bunun boyutunu bilmiyormuşuz. Bunu bu hastane sürecinde öğrendik. Hastane koridorunda 3 tane bayan "Siz kardeşimiz misiniz?" diye beni durdurdular ve 'Biz Muğla'dan geliyoruz. Komşuyuz. Rahat edemedik, gidelim, kendi gözümüzle görelim' deyip gelmişler. Yani Erzurum, işte Bitlis, Siirt, Van, Ağrı, çok değişik bölgelerden Edirne'den, Trabzon'dan, Giresun'dan. Geliyorlar. Bunlar tabii bize ulaşıp bu duygularını ifade eden insanlar.

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder A Haber'e konuştu (Ekran Görüntüsü)Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder A Haber'e konuştu (Ekran Görüntüsü)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: BU İŞ YARIM KALMASIN
Şunu fark ettim. İlk 3 gün bu hastanenin bahçesinde, avlusunda, koridorunda, yine değişik siyasi yapılardan, değişik siyasi düşüncelerden oluşan bir insan grubu vardı burada. Hepsini tek ortak dileği, "Bu iş yarım kalmasın." ve "Barış istiyoruz" şeklindeydi.

Ve şunu da fark ettim. Bunlar bir sessiz yığın olarak duruyorlar. Yani gönülleri barıştan yana bir an evvel bu iş çözülmeli düşüncesinde olup da bu düşüncesini yüksek sesle dile getirmeyen ama kamuoyunu inanılmaz bir şekilde takip eden insanlar."

Önder sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreç nereye evrilir? Nasıl gider? İşte bunun düşüncesinde telaşında olan derdinde olan çok insanımız var. Dileğimiz ve temennimiz bir başlangıç yapıldı. Bunun sekteye uğramaması ülke olarak halk olarak millet olarak bizim bir arada yaşamaya huzur içinde yaşamaya, ihtiyacımız var. Bu minvalde ben gördüm ki çok önemli bir oran destekçi durumda. Evet bunu istiyoruz."

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