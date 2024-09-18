Batsman yine sahnede

Gaziantep maçı öncesi Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin yokluğu endişe yaratıyordu. Ancak karşılaşmanın başlamasıyla beraber bu endişeleri Michy Batshuayi bitirdi. İlk yarıda Yunus Akgün'ün golünde usta işi bir dokunuşla asisti yapan Belçikalı forvet ikinci yarıda da Barış Alper Yılmaz'ın pasında golünü atmayı başardı. Sahada adeta ayak basmadık yer bırakmayan Batshuayi herkese, "Osimhen ve Icardi yoksa ben varım" mesajını yolladı. Taraftarlar da maçın bitiminde yıldız futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu.

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