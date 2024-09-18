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Batsman yine sahnede

1 gol, 1 asistle oynayan Michy Batshuayi, “Osimhen ve Icardi yoksa ben varım” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
Batsman yine sahnede

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Gaziantep maçı öncesi Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin yokluğu endişe yaratıyordu. Ancak karşılaşmanın başlamasıyla beraber bu endişeleri Michy Batshuayi bitirdi. İlk yarıda Yunus Akgün'ün golünde usta işi bir dokunuşla asisti yapan Belçikalı forvet ikinci yarıda da Barış Alper Yılmaz'ın pasında golünü atmayı başardı. Sahada adeta ayak basmadık yer bırakmayan Batshuayi herkese, "Osimhen ve Icardi yoksa ben varım" mesajını yolladı. Taraftarlar da maçın bitiminde yıldız futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu.

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