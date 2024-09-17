Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Nefes kesen maçın büyük bölümünde 10 kişi oynayan Bordo-Mavililer'in kaptanı Uğurcan Çakır, 6 kritik kurtarış yaparak maça damga vurdu.

Karadeniz ekibi de karşılaşmanın ardından milli kaleciyi paylaşarak ''Türkiye'nin tartışmasız 1 numarası!'' notunu düştü. Bordo-mavili taraftarlar, derbide 6 kurtarış yapan Uğurcan'a övgüler yağdırdı. Milli kaleci, bu sezon Süper Lig'de kalesine gelen 18 şutun 17'sini kurtardı.



%94.4'ÜNÜ KURTARDI!

Uğurcan Çakır, Süper Lig'de yüzde 94.4 kurtarış yüzdesi elde ederek bu alanda Avrupa'nın en başarılı ismi oldu.