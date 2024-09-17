Avrupa’da 2. sırada!

Avrupa macerasını UEFA Avrupa Lig'inde sürdürecek Galatasaray ile ilgili dikkat çekici bir istatistik ortaya atıldı. Football Meets Data adlı hesap Avrupa Ligi'nde son 24 ve son 8'e kalma ihtimallerinde Galatasaray'a 2. sırada yer verdi. Sarı Kırmızılı takımın son 8'e kalma şansına yüzde 50, son 24'e kalma şansına ise yüzde 89 ihtimal verildi.

Galatasaray Avrupa Ligi'ni kazanma şansı bakımından ise 10. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında ise İngiliz ekibi Tottenham bulunuyor. Ada ekibinin son 8'e kalmasına yüzde 50, son 24'e kalmasına ise yüzde 92 ihtimal verildi. Son 24'e kalmasına yüzde 72 şans verilen Fenerbahçe 17. sırada yer alırken bir başka temsilcimiz Beşiktaş ise yüzde 44 ile 31. sırada kendine yer buldu.