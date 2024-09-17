Asgari ücrette zam formülü

8 milyon asgari ücretli 2025 yılına yeni ücretle başlayacak. 1 Ocak itibariyle artacak asgari ücret Aralık ayında belirlenecek. Ancak işçi ve işveren konfederasyonları bu tarihten önce çalışmalara başlayacak. Bu kapsamda beklentileri, talepleri ele alacak olan konfederasyonlar, Aralık ayı gelmeden hazırlıklarını tamamlayacak.

KOMİSYONDAN ARALIK MESAİSİ

Asgari ücreti yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağıracak. Ay boyunca yapılacak toplantılar sonucunda 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret karara bağlanacak. Toplantılarda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Net asgari ücret 2023 yılının Ocak ayında yüzde 54.7 artış ile 8 bin 506 lira seviyesine yükselmiş, Temmuz 2023'te yaklaşık yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya, Ocak 2024'te de yüzde 49.11 artış ile 17 bin 2 liraya çıkmıştı. Bu yıl asgari ücrete ara zam olmadı. Ocak ayında yürürlüğe giren asgari ücret bu yıl sonuna kadar uygulanıyor. Bu nedenle yeni asgari ücret için yıllık enflasyonu aşan bir artış beklentileri bulunuyor.



TÜFE TAHMİNİ NE GETİRECEK?

Asgari ücret için yürütülen çalışmalarda öncelikle enflasyon verileri dikkate alınacak. Buna göre şu rakamlar öne çıkacak:

- OVP: Orta Vadeli Program'da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete enflasyon artışı yapılır ve bu tahmin yansıtılırsa, çalışanların eline geçecek para 7 bin 56 lira artacak. Asgari ücretin neti 24 bin 58 liraya, brütü de 28 bin 303 liraya yükselecek.

- PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ: Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Eylül ayı anketinde de 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 43.14 olarak yer aldı. Asgari ücret bu tahmin yansıtılırsa net 24 bin 336, brüt 28 bin 631 liraya çıkacak.

- AA FİNANS: Son ankette ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi yüzde 42.84 olarak gerçekleşti. Asgari ücret eğer bu oranda artırılırsa net 24 bin 285, brüt 28 bin 571 lirayı bulacak.

- REUTERS: Dokuz ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, enflasyonun 2024'ün sonunda yüzde 42.95 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Eğer bu anketteki tahmin yansıtılırsa asgari ücret net 24 bin 304, brüt 28 bin 593 liraya ulaşacak.

- FKB: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen ankette ise 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 49.39 olarak tespit edildi. Asgari ücret eğer bu oranda artılırsa net 25 bin 399, brüt 29 bin 881 liraya çıkacak.

- REFAH PAYI: Eğer enflasyon verileri dikkate alınıp bir de refah payı eklenirse zam oranı büyüyecek. Örneğin; refah payıyla artış yüzde 50'yi bulursa asgari ücret net 25 bin 503 liraya, brüt olarak ise 30 bin 3 liraya ulaşacak.

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