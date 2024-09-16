Jose Mourinho 2-0’lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından takımını eleştirdi!

Mourinho 2-0'lık Kasımpaşa galibiyetinin ardından takımını eleştirdi. Portekizli hoca, 2. yarı takımını beğenmediğini söyleyerek, "Skor güzel, oyunu ilk yarıda iyi kontrol ettik. İlk yarıdaki hırsı ikinci yarıda göstermedik. Çok hata yaptık, sanki oyuncular 3 puanı alıp eve gitmek istiyor gibiydi. Çok fazla top kaybı yaptık, topu tutamadık. İkinci yarıdaki tek pozisyonumuz kornerden Çağlar ile geldi. Bir hırs problemimiz vardı ve ben daha farklı şekilde olmasını tercih ederdim" dedi.

GALATASARAY SIRADAN BİR MAÇ

Mourinho Kasımpaşa maçı sonrası G.Saray derbisini değerlendirdi. Portekizli hoca, "Maçlarını izledim ama yapacak bir şey yoktu yatağımdaydım. Henüz derbi maçı düşünmedim. G.Saray sıradan bir maç" dedi.