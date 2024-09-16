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Galatasaray'ın yeni golcüsü Osimhen'den Rize maçı sonrası flaş paylaşım

Nijeryalı forvet,”Bana gösterdiğiniz sıcak karşılama için teşekkür ederim. Bu büyük kulübü harekete geçiren tutku ve enerjiyi şimdiden hissedebiliyorum ve desteğiniz benim için dünyalara bedel” ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024
Galatasaray’ın yeni golcüsü Osimhen’den Rize maçı sonrası flaş paylaşım

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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen Rizespor maçıyla ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giymişti. Etkili performansıyla taraftarlardan tam not alan 25 yaşındaki yıldız maçın ardından sosyal medya hesabından taraftarların kendisine verdiği destek ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Golcü futbolcu, "Sevgili Galatasaray Taraftarları, Bana gösterdiğiniz sıcak karşılama için teşekkür ederim. Bu büyük kulübü harekete geçiren tutku ve enerjiyi şimdiden hissedebiliyorum ve desteğiniz benim için dünyalara bedel. Birlikte daha büyük başarılara imza atacağız ve hedeflerimize ulaştığımızdan emin olmak için takım arkadaşlarımla birlikte çok çalışmaya devam edeceğime söz veriyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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