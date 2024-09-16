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Fenerbahçe'de Saint Maximin fırtınası!

Fransız yıldız 22’de fileleri havalandırarak Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti. 27 yaşındaki kanat oyuncusu 39’da Tadic’in gole çevirdiği penaltının da hazırlayıcısıydı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024
Fenerbahçe’de Saint Maximin fırtınası!

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Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint Maximin, Kasımpaşa maçında ki performansıyla dikkatleri çekti. 22. dakikada Tadic'in asistinde ceza yayı üzerinden şık bir vuruşla ağları sarsan 27 yaşındaki kanat oyuncusu Sarı-Lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Ceza sahası dışından son golünü Eylül 2023'te kaydeden Maximin 1 yıl aranın ardından çerçeveyi bulurken aynı zamanda da Mathieu Valbuena'dan sonra (2019) Fenerbahçe'de gol atan ilk Fransız futbolcu oldu. Maximin 39'da Tadic'in gole çevirdiği penaltının da hazırlayıcısı olan isimdi.

HER ŞEYİ YAPACAĞIZ
Maximin maç sonrası, "Takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Şampiyon olmak istiyorsak, her şeyi ortaya koymamız gerekiyor. Puan kaybetmememiz gerekiyor" dedi.

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