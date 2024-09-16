Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini elde etti

Fenerbahçe Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek ligde üst üste 10. galibiyetini elde etti. 22'de Fenerbahçe öne geçti. Tadic'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Saint-Maximin, topu sağına çekerek yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:

0-1. 24. dakikada Da Costa'nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 36'da ceza sahasında rakibini geçtikten sonra pasını çıkaran Maximin yerde kaldı.VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. 39'da Tadic farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 2.

YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

64'te kullanılan kornerde Dzeko, ön direkte iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Arka direğe açılan topa Çağlar dokundu ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 89'da arka direkte topu önünde bulan Ben Ouannes'in sol ayağıyla çektiği şut yandan auta çıktı. Fenerbahçe bu sonuçla 13 puana yükseldi.

60 YILLIK REKOR TARİHE GÖMÜLDÜ

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı 2 golle geçen Fenerbahçe yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Bu aynı zamanda 60 yıllık rekorun kırılması anlamını taşıyor. Sarı- Lacivertliler daha önce 31 maçlık yenilmezlik serisine sahipti. Kasımpaşa maçında rekor 32'ye çıktı.



AMRABAT SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Faslı orta saha Sofyan Amrabat dün ilk maçına çıktı. 81. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil oldu.



KANARYA GEÇİT VERMİYOR

Bu sezon çıktığı 5 Süper Lig maçının dördünde gol yemeyen Fenerbahce 1988/89'dan (4) bu yana ilk kez bir sezondaki ilk 5 karşılaşmada dört gole kapama yaptı. Kanarya bu sezon sadece Göztepe karşısında kalesinde 2 gol görmüştü.