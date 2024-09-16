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Beşiktaş ve Trabzonspor 1-1 berabere kaldı!

13’te Visca atılınca 10 kişi kalan Trabzon 17’de Okay ile öne geçti. 39’da Gedson eşitledi. Kalan sürede Uğurcan kurtarışlarıyla skoru belirledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024
Beşiktaş ve Trabzonspor 1-1 berabere kaldı!

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Ligde sezonun ilk büyük maçında kazanan çıkmadı... Fırtına gibi bir performans sergileyen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde ilk maçına çıkan Trabzonspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı.

13. dakikada Ali Şansalan, VAR incelemesi sonrasında Edin Visca'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı. 17. dakikada Trabzonspor öne geçti. Enis Bardhi'nin kullandığı serbest atışta, ceza sahasında Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 39. dakikada Svensson'un pasıyla topla buluşan Gedson Fernandes skoru 1-1 yaptı. 45+6'da Joao Mario'nun sert şutunu Uğurcan Çakır kornere çeldi. 60. dakikada Rafa Silva topukla vurdu. Uğurcan Çakır inanılmaz kurtardı. 90+3'te Muçi'nin sağ çaprazdan şutunu Uğurcan kornere çeldi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

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