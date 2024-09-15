Victor Osimhen fırtınası

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında futboluyla ve attığı gollerle şov yaptı. Sarı-Kırmızılılar Karadeniz ekibini sürklase ederek yenerken yeni transfer Victor Osimhen karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Victor Osimhen karşılaşma sonrasında ise tribünlere çıkarak taraftarla birlikte 5-0'lık galibiyeti kutladı. çektirirken herkesin büyük beğenisini kazandı. Nijeryalı yıldız, "Burada bulunduğum için çok mutluyum. Her maçın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Icardi ve Batshuayi'den de öğreneceğim çok şey var. Her ikisi de ölümcül bir oyuncu. Onlarla birlikte işbirliği yapacağız. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde birbirimizi tamamlayacağımıza inanıyorum. Elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.

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