Fenerbahçe’nin Paşa sınavı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Fenerbahçe'de bileğinde sakatlık bulunan Osayi Samuel henüz iyileşmedi. Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi beklenmiyor. Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. 7 maç ceza alan Uğurlu, F.Bahçe maçında takımının başında olamayacak.

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