Son gün bombaları

Transferin son gününde Anadolu takımları üst üste bombaları patlattı... Göztepe, Chelsea'nin 20 yaşındaki forveti David Datro Fofana'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yıldız oyuncunun satın alma opsiyonu 20 milyon Euro. Çaykur Rizespor ise Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşamayan Cezayirli Rachid Ghezzal'ı transfer etti. Dün sağlık kontrollerinden geçen tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık kontrat imzalandı. Karadeniz ekibi ayrıca Slavia Prag'ın Çek golcüsü Vaclav Jurecka'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Rize, Manisa'nın stoperi Ayberk Karapo'yu kiraladı. Rıza Çalımbay'ı teknik direktörlük görevine getiren Hatayspor ise Aboubakar'ın ardından bir yıldız ismi daha renklerine bağladı. Akdeniz ekibi, W.Bremen'den 29 yaşındaki Gineli orta saha Naby Keita'yı 1,5 milyon Euro kiralama ücretiyle sezon sonuna kadar kiraladı.

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